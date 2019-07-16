Киев, , 11:58 — REGNUM

На Украине сегодня, 16 июля, политики и эксперты обсуждают события в Государственном бюро расследований (ГБР), связанные с деятельностью экс-президента страны Петра Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенко предприняли попытку захвата помещения ГБР во время акции протеста в здании бюро. Протестующие таким образом пытались повлиять на досудебное расследование в уголовных производствах, где фигурирует Порошенко. Труба отметил, что сторонники Порошенко ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом; заблокировали въезд и выезд транспорта и требовали от директора правоохранительного органа «срочных результатов расследования» или вообще его отмены. Глава ГБР заявил, что считает такого рода акции «прямым политическим давлением на ведомство».

Вечером 15 июля в Госбюро расследований заявили об утечке информации по делам, связанным с Порошенко. По факту утечки начато расследование.

Политолог и журналист Игорь Лесев отмечает, что у бывшего главы Украины сейчас достаточно плачевные перспективы, поскольку, «за неимением хлеба, гонять Порошенко с его колоритной компашкой по допросам — это на ближайший год вполне приличное зрелище».

«Порошенко загнали за флажки… его персональные перспективы остаются паршивыми. Он сам по себе удобная и самодостаточная мишень. Гонять Порошенко — это создавать эффект видимого успеха. Потому что других быстрых успехов у команды Зеленского пока что на горизонте не предвидится», — комментирует эксперт.

Лесев называет Порошенко «наше единственное всеукраинское чудо», отмечая, что лидер партии «Европейская солидарность» умудрился объединить украинцев востока и запада в едином порыве ненависти. Также эксперт подчеркивает, что «обнуления» Порошенко с нетерпением ждут даже идейные националисты.

«Все эти «свободовцы» в лучшие часы «кровавого Януковича» на старте имели 10% электоральной поддержки. По столичным мажоритарным округам без бюджетов умудрялись проходить в Раду», — напоминает он, отмечая, что при Порошенко позиции националистов стали гораздо слабее.

ИА REGNUMнапоминает, что 17 июля Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований. Согласно повестке, цель вызова — участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве касательно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при купле-продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Судя по всему, Порошенко намерен проигнорировать этот вызов. В его политической силе сообщили, что бывший президент Украины весь день 17 июля проведет в Страсбурге. В пресс-службе «Европейской солидарности» отмечают, что Порошенко получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее.