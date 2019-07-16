Берлин, , 11:57 — REGNUM

Власти европейских стран обычно пугают своих сограждан «агрессивными планами России» накануне собственного нападения на неё, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 16 июля, комментируя публикацию в Die Welt о возможном «неожиданном ударе России».

Как сообщалось ранее, в опубликованном материале со ссылкой на мнения немецких экспертов утверждается, что Россия вооружается «запрещенными» ракетами, готовясь к ведению «региональных войн» в Европе, и этим «вынуждает» НАТО к ответным мерам.

Вести «региональные войны» Россия якобы намеревается с использованием угроз применения ядерного оружия, отметили авторы. Россия стремится подорвать сложившийся мировой порядок и «сплоченность НАТО», сказано также в материале.

«Немцы, как говорится, в своём репертуаре. Опять на них «русские собираются напасть». Последний раз столь открыто и нагло германские политики пугали своих граждан нападением русских в 1960-е. Потом, в 1970 году, был заключен Московский договор между СССР и ФРГ, и на время эти страхи «рассосались».

А до этого «нападением» СССР пугал немцев и всю Европу, как мы помним, Адольф Гитлер. Некоторые наши чудаки-историки тоже говорят об «агрессивных планах Сталина». Хороша подготовка к «броску в Европу», когда весной 1941 года в Москве было принято решение строить третий оборонительный рубеж от Ржева до Брянска. И это при той ограниченности средств!

Итак, «агрессивными планами России» европейцев пугают чаще всего накануне собственного нападения на неё. Впрочем, эта новая война Запада с нами уже ведётся: через Украину, Кавказ, Прибалтику, Польшу, санкции и так далее. Поэтому и в чести во всех упомянутых точках реваншисты, те, кто гордится сотрудничеством своих дедов с Гитлером.

Понять причины столь явной озлобленности немцев и, шире, натовцев по отношению к нашей стране несложно: они думали, что в 1991 году Россия ушла в небытие вместе с СССР, что их новый «Ordnung» — на века. Этот «порядок», однако, ясно демонстрирует свою ущербность, он рушится, причем рушится не из-за козней России, а просто потому, что он несправедлив.

Совершенно очевидно, что натовцам не удержать его военными мерами, но других методов они не знают, поэтому и готовят своё общественное мнение к военному сценарию», — отметил Михаил Демурин.