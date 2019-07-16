Кампала, , 11:57 — REGNUM

Полиция Уганды задержала священника Джозефа Кабулета по подозрению в оскорблении президента страны Йовери Мусевени, передает газета Mwananchi.

Священник был задержан в пятницу, 12 июля, в Камапале. По словам полицейских, священник Кабулета «вел экстремистскую кампанию» в социальных сетях, жестко критикуя политику президента Уганды и его семьи.

На своей странице в социальной сети Фейсбук священник якобы написал, что сын президента генерал Мухоози Каинеругаба не должен «унаследовать» пост отца, передает ВВС.

«Несмотря на любой их план, я ощущаю, что все изменится. Власть мафии начинает ослабевать, Уганда вернется в руки ее граждан», — сообщил якобы Каинеругаба в соцсети.