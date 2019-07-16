Киев, , 11:51 — REGNUM

За пропрезидентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 52,3% тех, кто пойдут голосовать на внеочередных выборах в Верховную раду, а также определились с партией-кандидатом. Данные социологического опроса опубликовал 15 июля Киевский международный институт социологии (КМИС) на своём официальном сайте.

Следом за «Слугой народа» идёт «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,3%, «Европейская солидарность» — 7,9%, «Батькивщина» — 5,8%, «Сила и Честь» — 5,1%.

Опрос проводился с 3 по 13 июля в 125 населённых пунктах Украины. Опрошено 2004 респондента.

Напомним, ранее социологи зафиксировали некоторое снижение рейтингов партии «Слуга народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, ожесточённая борьба разгорится за второе место на выборах — всё решит способность политических сил мобилизовать своих сторонников.

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