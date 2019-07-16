Москва, , 11:37 — REGNUM

В Совфеде объяснили появление данных американского центра частной разведки по С-400, передает корреспондент ИА REGNUM16 июля.

«Цель подобных заявлений очевидна: посеять у Турции сомнения в правильности ее решения относительно приобретения у России зенитных комплексов, а заодно — отпугнуть их потенциальных покупателей», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор уверен, что выводы американского центра частной разведки, не случайно обнародованные буквально сразу после начала поставок С-400 в Турцию, лишь создают иллюзию объективности.

Также не вызывает сомнений парламентария, что в случае реального обнаружения «слабых сторон» российских С-400 информация об этом никогда бы не попала в открытый доступ.

«Могу только добавить, что пределов для совершенства нет, и С-500 будет работать на порядок эффективнее, чем С-400», — сказал Клинцевич.

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