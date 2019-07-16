Москва, 16 июля 2019, 11:37 — REGNUM
В Совфеде объяснили появление данных американского центра частной разведки по С-400, передает корреспондент ИА REGNUM16 июля.
«Цель подобных заявлений очевидна: посеять у Турции сомнения в правильности ее решения относительно приобретения у России зенитных комплексов, а заодно — отпугнуть их потенциальных покупателей», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
Сенатор уверен, что выводы американского центра частной разведки, не случайно обнародованные буквально сразу после начала поставок С-400 в Турцию, лишь создают иллюзию объективности.
Также не вызывает сомнений парламентария, что в случае реального обнаружения «слабых сторон» российских С-400 информация об этом никогда бы не попала в открытый доступ.
«Могу только добавить, что пределов для совершенства нет, и С-500 будет работать на порядок эффективнее, чем С-400», — сказал Клинцевич.
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