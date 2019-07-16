Веллингтон, , 11:50 — REGNUM

Правительство Новой Зеландии начало массово выкупать огнестрельное оружие у граждан страны. Об этом сообщает новозеландский информационный портал News Hub.

Около 440 единиц огнестрельного оружия были сданы в новозеландском городе Крайстчерче. Правительство проводит данное мероприятие для того, чтобы предотвратить инциденты со стрельбой и не допустить новых терактов. Такое решение было принято после того, как в марте этого года в Крайстчерче произошли два нападения на мусульманские мечети, в ходе которых был убит 51 человек.

Владельцам огнестрельного оружия уже было выплачено более 430 000 долларов в качестве компенсации за его изъятие. В целом, граждане Новой Зеландии положительно относятся к данной процедуре и призывают остальных последовать примеру и сделать свою страну безопаснее.

Между тем, оппозиционные политики убеждены, что выкупать огнестрельное оружие у граждан Нововой Зеландии — это пустая трата времени и денег, которая не позволит достичь поставленных целей.