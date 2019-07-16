Сеул, , 11:33 — REGNUM

Южная Корея предпринимает активные усилия по разрешению конфликта с Японией. Так, в ближайшее время в Страну восходящего солнца отправится делегация депутатов Национального собрания, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на спикера Мун Хи Сана.

Отмечается, что в состав делегации войдут представители как правящей, так и оппозиционной партий. Парламентарии посетят Японию 21 июля и продемонстрируют таким образом единой стремление к мирному и скорейшему разрешению конфликта.

Правительство Японии в начале июля ввело ограничения на экспорт в Южную Корею материалов для производства полупроводников и дисплеев, что может нанести серьёзный урон южнокорейской высокотехнологичной промышленности. Подобный шаг правительства Японии является ответом на арест имущества японских компаний в Южной Корее с целью выплат компенсации жертвам принудительного труда, пострадавшим в 1910—1945 годах, когда Корея была колонией Японии.