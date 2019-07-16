Пхеньян, , 12:19 — REGNUM

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2020 год: помимо прочего, в законопроекте содержится призыв заключить мирный договор с Северной Кореей и официально положить конец Корейской войне 1950−1953 годов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Это первый подобный шаг американских законодателей. Впрочем, многое зависит от того, примет ли Сенат законопроект в его нынешнем виде и подпишет ли его президент Дональд Трамп.

США и Северная Корея подписали в 1953 году соглашение о перемирии, однако формально до сих пор находятся в состоянии войны друг с другом. Инициатива о мирном договоре была выдвинута вскоре после исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся 30 июня в Демилитаризованной зоне. Стороны договорились возобновить рабочие переговоры и совместно двигаться к решению ядерной проблемы Корейского полуострова и снятию санкций с КНДР.