Пхеньян, , 11:45 — REGNUM

Палата представителей США приняла законопроект нового оборонного бюджета, в котором уделяется внимание и политике на Корейском полуострове. В частности, предусматривается увеличение бюджета для контроля соблюдения санкций против КНДР и закрепляется минимальная численность контингента в Южной Корее.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, 10 млн долларов из 733-миллиардного военного бюджета будут потрачены на слежку за Северной Кореей, чтобы не допустить нарушения санкций и развития ею ядерной программы. В то же время, США не будут сокращать количество военнослужащих, размещённых в Южной Корее, ниже 28 500 человек.

Вывод войск США является условием Северной Кореи для ядерного разоружения — эксперты ожидают, что принятие законопроекта в неизменном виде осложнит переговоры двух стран. Впрочем, ему ещё предстоит рассмотрение в Сенате, а затем свою подпись должен поставить президент Дональд Трамп.