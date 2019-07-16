Омск, , 11:25 — REGNUM

Губернатору Омской области Александру Буркову 16 июля представлен новый начальник УФСБ России по региону Алексей Савченков, назначенный на эту должность указом президента РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Александр Бурков (слева) и Алексей Савченков Omskportal.ru

Уточняется, что на встрече Бурков и Савченков «обсудили вопросы взаимодействия и совместной работы по обеспечению безопасности в регионе».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного УФСБ, Алексей Савченков родился в июле 1975 года в Свердловской области. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, затем поступил на службу в органы безопасности. Работал на различных оперативных и руководящих должностях. С 2017 года являлся первым заместителем руководителя УФСБ России по Красноярскому краю. С 16 июля 2019 года приступил к обязанностям руководителя УФСБ России по Омской области.

Напомним, до этого омское управление ФСБ возглавлял генерал-майор Василий Кондратенко. Он был назначен руководителем УФСБ России по Забайкальскому краю.