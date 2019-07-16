Пхеньян, , 11:25 — REGNUM

США предложили Северной Кореи возобновить переговоры на рабочем уровне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатический источник.

В случае, если Пхеньян примет предложение, новый раунд может пройти уже на этой неделе. Отмечается, что сообщение было передано по дипломатической линии через представительство КНДР при ООН в Нью-Йорке.

Причиной подобного шага стала успешная встреча лидеров США, КНДР и Южной Кореи, прошедшая 30 июня в Демилитаризованной зоне. Вашингтон и Пхеньян фактически заморозили переговорный процесс после провала саммита в Ханое в феврале этого года: тогда достичь соглашения о денуклеариазции и снятии санкций сторонам не удалось.

По информации источника, после проведения рабочих переговоров может состояться встреча глав внешнеполитических ведомств КНДР и США — Ли Ён Хо и Майкла Помпео; наиболее вероятное место — региональный форум по безопасности, который пройдёт в августе в Бангкоке.