Пхеньян, 16 июля 2019, 11:25 — REGNUM
США предложили Северной Кореи возобновить переговоры на рабочем уровне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатический источник.
В случае, если Пхеньян примет предложение, новый раунд может пройти уже на этой неделе. Отмечается, что сообщение было передано по дипломатической линии через представительство КНДР при ООН в Нью-Йорке.
Причиной подобного шага стала успешная встреча лидеров США, КНДР и Южной Кореи, прошедшая 30 июня в Демилитаризованной зоне. Вашингтон и Пхеньян фактически заморозили переговорный процесс после провала саммита в Ханое в феврале этого года: тогда достичь соглашения о денуклеариазции и снятии санкций сторонам не удалось.
По информации источника, после проведения рабочих переговоров может состояться встреча глав внешнеполитических ведомств КНДР и США — Ли Ён Хо и Майкла Помпео; наиболее вероятное место — региональный форум по безопасности, который пройдёт в августе в Бангкоке.