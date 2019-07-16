Пхеньян, , 11:29 — REGNUM

Северная Корея поддержала своего южного соседа в конфликте с Японией. Официальная газета Трудовой партии Кореи (КНДР) «Нодон Синмун» осудила действия Токио, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее правительство Японии назвало поставки высокотехнологичной продукции из Южной Кореи в КНДР одной из причин ввода ограничений на экспорт материалов, использующихся при их производстве. Пхеньян расценил действия Токио как провокацию и реакционизм, напоминающий практику колониального периода. Издание «Нодон Синмун» также заявило, что Япония своими действиями пытается воспрепятствовать сближению Юга и Севера Кореи.

В 1910—1945 годах Корея была колонией Японской империей, и до сих пор в Южной Корее и, в особенности в КНДР, сохранилось негативное отношение к Японии. В Японии же требуют безоговорочного и полного соблюдения санкций ООН против КНДР, чтобы обеспечить её денуклеаризацию и уничтожение ракетного потенциала, угрожающего безопасности страны.