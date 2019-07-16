Сеул, , 11:45 — REGNUM

ВТО не оставил без внимания торговый конфликт Японии и Южной Кореи, который разразился в последние две недели. Сложившаяся ситуация будет рассмотрена на заседании Генерального совета 23−24 июля, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства торговли и промышленности Южной Кореи.

Ранее Сеул подал официальную жалобу в связи с введением правительством Японии ограничений на экспорт материалов, используемых при производстве дисплеев и полупроводников. Как ожидается, это нанесёт серьёзный урон промышленности и внешней торговле Южной Кореи, которая во многом зависит от производства этих товаров. Обе страны являются членами Всемирной торговой организации, и введение подобных ограничений противоречит её уставу. В связи с этим, не исключено, что на Японию будет наложен штраф, либо подобные ограничения все же будут отменены, чего добивается Сеул.

Недружественный шаг правительства Японии является ответом на арест имущества японских компаний в Южной Корее с целью выплаты компенсации жертвам принудительного труда, пострадавшим в 1910—1945 годах, когда Корея была колонией Японии.