Сеул, , 11:58 — REGNUM

Президенты Южной Кореи и Израиля договорились как можно скорее подготовить и заключить соглашение о свободной торговле. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента.

Договорённости были достигнуты 15 июля в ходе визита президента Израиля Реувена Ривлина в Сеул, где он провёл переговоры со своим коллегой Мун Чжэ Ином. В прошлом году объём торговли между странами достиг рекордной отметки в 2,7 млрд долларов; в связи с этим, заключение соглашения о свободной торговле позволит двум странам избавиться от барьеров и придать новый импульс экономическим отношениям, заявили в администрации президента Южной Кореи. Соответствующие переговоры ведутся в 2015 года; состоялось уже семь раундов, однако до сих пор не было достигнуто практического результата. Главы двух стран намерены ускорить процесс и заключить соглашение в 2019—2020 годах.

Южная Корея экспортирует в Израиль, главным образом, автомобили, синтетический каучук и электронику. Обе страны заинтересованы в сотрудничестве с сфере 5G, развитии стартапов и водородной энергетике, заявил Мун Чжэ Ин.