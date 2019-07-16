Сеул, , 12:35 — REGNUM

Полиция Сеула 15 июля устроила обыски в штаб-квартире крупнейшей IT-корпорации Южной Кореи KT Corp. Причиной стало проведение антикоррупционного расследования, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По информации агентства, KT подозревают в преступном сговоре с рядом политиков, в результате которого корпорация получала ряд преференций в обмен на трудоустройство их родственников. Ранее уже был арестован бывший глава KT Ли Сок Чхэ, обвиняемый в организации девяти подобных схем в 2012 году. В скандал оказались вовлечены и видные политические деятели — в частности, бывший глава крупнейшей оппозиционной фракции «Свободная Корея» Ким Сон Тхэ. В совершении преступлений подозревают и нынешнего руководителя партии, бывшего премьер-министра и исполняющего обязанности президента в 2016—2017 годах Хван Гё Ана, который считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы государства в 2022 году. Однако для выдвижения официальных обвинений до сих пор не хватает улик. Примечательно, что господин Хван стал объектом расследования после того, как заявил, что его сын работает в KT, хотя не обладает специальными знаниями и квалификацией.

Как бы то ни было, официальной причиной обысков в полиции назвали заявление профсоюза о растрате средств компании в размере 1,7 млн долларов на оплату услуг 14 советников, которые, как утверждается, оказались бесполезными. Эксперты же полагают, что обыски — это атака действующего президента Мун Чжэ Ина на своего политического противника.