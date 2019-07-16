Джуба, , 11:18 — REGNUM

Глава оппозиции в Южном Судане Риек Мачар Тени заявил, что не явится на запланированную встречу с президентом страны Сальвой Кииром до тех пор, пока не будут выполнены его требования.

На прошлой неделе Манассех Зиндо, представитель оппозиции, сообщил, что Мачар приедет в столицу страны город Джуба в июле, чтобы провести встречу с Сальвой Киирой для обсуждения создания совместного правительства.

Зиндо добавил, что Мачар не вернется в столицу в случае, если выполнение его требований не будет поставлено в приоритет. По его словам, Мачар, находящийся сейчас под арестом, принимает приглашение президента, но при выполнении определенных условий.

Напомним, что Мачар находится под домашним арестом в городе Хартум с мая прошлого года, в связи с чем одним из требований стало снятие ареста.

Кроме того, глава оппозиции требует от президента Южного Судана отправить запрос в Военный Совет Судана, который должен осуществить транспортировку Мачара в Джубу для проведения переговоров, а затем вернуть его обратно в Хартум.