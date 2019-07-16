Нью-Дели, , 11:50 — REGNUM

Члены нижней палаты парламента Индии приняли закон, дающий больше полномочий следственным органам страны, занимающимся борьбой с терроризмом в стране. Данный законопроект расширит полномочия Национального агентства расследований по борьбе с террористами.

Напомним, что это агентство было создано после террористических атак в Мумбаи в 2009 году, в ходе которых погибло 166 человек.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители агентства теперь получат возможность расследовать и преследовать в судебном порядке организаторов запланированных преступлений или терактов. Данный законопроект также подразумевает создание специальных судов для разбирательства по этим делам.

На заседании нижней палаты парламента Индии, министр внутренних дел Амит Шах заявил, что этот законопроект отвечает национальным интересам страны.