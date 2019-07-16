Нью-Дели, , 11:14 — REGNUM

Прошло 50 дней после того, как Рахул Ганди ушел с поста президента Индийского национального конгресса (ИНК), взяв на себя моральную ответственность за поражение партии на недавних выборах в нижнюю палату парламента Индии. Одной из старейших партий страны еще только предстоит выбрать нового лидера.

Напомним, что Рахул Ганди стал президентом партии в еще 2017 году. 25 мая после поражения на выборах на заседании рабочего комитета оппозиционной партии политик предложил уйти в отставку со своего поста.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», помимо различных трудностей, с которыми сталкивается ИНК в штатах страны, в настоящее время партия остается без своего лидера.

Согласно конституции партии, рабочий комитет может избрать преемника Рахула Ганди. Однако высокопоставленные лидеры до сих пор не объявили об этом. СМИ сообщают, что члены партии до сих пор не могут определиться с кругом кандидатов на пост президента. Ситуация усугубляется положением дел в Карнатаке, где 10 парламентариев от ИНК подали в отставку, что грозит роспуском местного правительства.