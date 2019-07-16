Волгоград, , 11:00 — REGNUM

Документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы Волгоградской области сдал действующий глава региона Андрей Бочаров утром 16 июля.

Процедура подачи пакета документов заняла около 15 минут, сообщает ИА «Высота 102». Глава региона представил список депутатов представительных органов или избранных на выборах глав муниципальных образований, поддержавших его кандидатуру, а также первый финансовый отчет. Кроме того, Бочаров представил в избирком данные о трех предлагаемых им претендентах на пост представителя исполнительной власти региона в Совет Федерации в случае избрания: это спикер Волгоградской областной думы Николай Семисотов, директор по производству Волгоградского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Артем Фоминых и председатель Волгоградского отделения Параолимпийского комитета России Любовь Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Волгоградской области состоятся 8 сентября. Ранее для участия в них было выдвинуто восемь кандидатов: врио губернатора Андрей Бочаров («Единая Россия»), депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров (КПРФ), директор Казачьего кадетского корпуса им. Недорубова Эдуард Давыдовский («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Виктор Левчук («Партия ветеранов России», является председателем реготделения), руководитель проектов в ООО «Аурум» Дмитрий Любитенко («Яблоко»), председатель Волгоградской облорганизации Горно-металлургического профсоюза России Сергей Полещук («Справедливая Россия»), индивидуальный предприниматель Владимир Поляков («Национальный курс») и депутат Котовской районной думы Волгоградской области Владимир Рублев (ЛДПР). До 24 июля кандидаты должны представить пакет документов для прохождения регистрации.

Читайте ранее в этом сюжете: За пост губернатора Волгоградской области будут бороться восемь кандидатов