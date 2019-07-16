Анкара, , 10:59 — REGNUM

Посольство Турецкой Республики в Германии направило в Министерство иностранных дел ФРГ официальный запрос о выдаче бывшего начальника училища сухопутных войск Турции Ильхами Полата, принявшего активное участие в попытке государственного переворота, осуществленной 15 июля 2016 года движением Фетхуллаха Гюлена.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, таким образом, общее число членов террористической организации Гюлена, чьей выдачи от Германии добивается Турция, достигло 55 человек. По информации германских СМИ, Ильхами Полат в 2017 году добрался до Франкфурта через Грецию. Германские власти удовлетворили его просьбу о предоставлении убежища. Супруга Ильхами Полата Сюзан сообщила турецким органам следствия и дознания, что путчисты получали приказы непосредственно от Фетхуллаха Гюлена.

Посол Турции в ФРГ Али Кемаль Айдын заявил, что ни один запрос Турции о выдаче сторонников Гюлена не был удовлетворен германскими властями. Дипломат добавил: «Позиция властей ФРГ вызывает у Турции глубокое разочарование и претит традициям сотрудничества наших стран».