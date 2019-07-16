Анкара, , 12:36 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своей статье, размещенной в издании Kıbrıs postası, проанализировал процесс переговоров между Турецкой Республикой Северного Кипра и греческой общиной острова, а также вопрос разработки ресурсов, залегающих на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья. Он подчеркнул, что лидер греческой части Кипра совершает шаги, показывающие, что он полагает себя главой унитарного государства и не считает турок-киприотов политически равными себе. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил, что, не желая вести переговоры с турецким населением Кипра на равных, греческая сторона не признает их права на природные богатства острова. Он указал: «Сделанное турецкой общиной 13 июля 2019 года предложение — идеальное решение проблемы. Мы полностью его поддерживаем. С его помощью в вопросе углеводородов, на которые стороны имеют равные права, будет обеспечено сотрудничество и совместная эксплуатация ресурсов, в том числе и справедливое распределение доходов от нее».Министр подчеркнул соответствие такого подхода международному праву. Он резюмировал, что в случае, если греческая сторона не примет предложение Северного Кипра, Турция продолжит геологоразведочные и буровые работы на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья.