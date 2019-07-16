Анкара, , 11:00 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и американские истребители пятого поколения F-35 — независимые друг от друга проекты, так как первые являются системами противовоздушной обороны, истребители же — оружие, предполагающее проявление наступательной инициативы.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что целью приобретения у РФ ЗРК С-400 выступает защита мира в регионе и национальной безопасности, а не подготовка к войне. Он сказал: «Мы стараемся гарантировать мир в регионе и безопасность нашей страны. С этой же целью предпринимаются все меры для развития нашей оборонной промышленности». Турецкий лидер напомнил, что Турция участвует в программе по разработке и производству истребителя и уже выплатила в этой связи 1,4 млрд долларов, и выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп согласен с представителями американского руководства, которые отказываются поставлять Турции истребители F-35. Глава турецкого государства пояснил: «Последний раз Трамп ясно и открыто заявил об этом перед СМИ всего мира на нашей встрече в Осаке. Ему необходимо искать общие пути. Мы партнеры по проекту F-35, и мы заплатили».