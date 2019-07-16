Анкара, 16 июля 2019, 11:54 — REGNUM
Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу с официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, приуроченную ко Дню демократии и народного единства, который в Турции отмечают 15 июля в память о попытке государственного переворота, осуществленной военнослужащими, состоящими в организации Фетхуллаха Гюлена.По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в своей записи Мевлют Чавушоглу заявил: «В годовщину попытки военного переворота в Турции с уважением и благодарностью чтим память шахидов (в исламе — мученик за веру), отдавших жизни за родину и идеалы демократии. Я горд тем, что являюсь частью этого народа, который дал достойный отпор путчистам».Министр также опубликовал видео с эпизодами событий 15 июля 2016 года, посвященное моментам героического патриотизма рядовых граждан Турции. Запись размещена и на официальном веб-сайте МИД Турции.