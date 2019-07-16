Анкара, , 12:27 — REGNUM

Посол Турецкой Республики в Ираке Фатих Йылдыз заявил о скором возобновлении работы генерального консульства Турции во втором по величине городе Ирака — Мосуле.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Йылдыз провел встречу с губернатором Мосула Мансуром аль-Маридом, по итогам которой подчеркнул, что Турция готова оказать посильную помощь в восстановлении города, находившегося под контролем террористов ИГ (организация деятельность которой запрещена в РФ) более 2 лет. Дипломат, в частности, сказал: «В июне 2019 года иракские власти одобрили предложение о повторном открытии генерального консульства Турецкой Республики в Мосуле. В самое ближайшее время миссия начнет свою работу».Напомним, что генеральное консульство Турции в Мосуле было захвачено террористами ИГ (организация деятельность которой запрещена в РФ) 11 июня 2014 года. В нападении участвовало более 900 боевиков, которые взяли в заложники 49 дипломатов и членов их семей.