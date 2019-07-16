Анкара, , 12:38 — REGNUM

В «Официальном вестнике правительства Турции» опубликован текст закона «Об Агентстве Турции по развитию и популяризации туризма». Руководящими органами Агентства названы Правление, Исполнительный и Консультативный советы. Правление Агентства в составе 15 человек возглавляет министр культуры и туризма Турецкой Республики.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в состав Правления входят представители министерства культуры и туризма, авиакомпании Turkish Airlines, двух самых загруженных турецких аэропортов, по два представителя туроператоров регионов Мраморного и Средиземного моря, по одному представителю туроператоров регионов Эгейского и Черного моря, а также регионов Внутренней, Восточной и Юго-Восточной Анатолии. Кроме того, ассоциации туристических агентств будут представлены одним членом Правления. Исполнительный совет Агентства будет состоять из пяти человек. Неотъемлемыми членами Консультативного совета Агентства, через который в Правление поступают все инициативы и рекомендации по развитию сферы туризма, считаются ассоциации туроператоров и отельеров Турции, а также союз муниципалитетов. Никто из членов советов не будет получать отдельной доплаты за свою деятельность.

Целями Агентства названы: продвижение туристических объектов Турции на внутреннем и мировом туристических рынках, привлечение зарубежных инвестиций в национальную туристическую индустрию, поощрение местных инвесторов.