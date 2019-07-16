Исламабад, , 11:19 — REGNUM

15 июля министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что необходимо заморозить счета экс-премьера страны и председателя оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Наваза Шарифа и бывшего президента Асифа Али Зардари.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, выступая на пресс-конференции в столице страны Исламабаде Фавад Чаудхри заявил, что экс-премьер Наваз Шариф и бывший президент Зардари нажили свое богатство незаконно, поэтому их счета должны быть заморожены и, позднее, если на то будет решение суда, конфискованы.

Напомним, что бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был приговорен к семи годам заключения по обвинению в коррупции и отмыванию незаконных доходов. Председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» Асиф Али Зардари был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.