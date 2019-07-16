Исламабад, , 11:02 — REGNUM

15 июля специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности официального представителя правительства, заявила, что семейство Шарифов должно признаться в коррупционных преступлениях и «попросить прощения».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фирдоус Ашик Аван отметила, что официальные представители оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» лгут, стараясь защитить своих руководителей, а именно, Шехбаза Шарифа и его сыновей. По мнению политика, Шарифы продолжат оправдываться и прикрывать свои преступления: коррупцию, отмывание денег, воровство и другие.

Ранее официальный представитель пакистанской оппозиционной партии «Мусульманская лига (Наваз)» Марьям Аурангзеб заявила, что статья в британской газете The Mail о коррупционном преступлении лидера партии Шехбаза Шарифа бездоказательна и является пропагандой. Статья обвиняет Шехбаза Шарифа в краже 54 миллионов фунтов стерлингов, выделенных правительством Великобритании на помощь пострадавшим от землетрясения.