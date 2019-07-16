Киев, , 10:52 — REGNUM

Деньги, потраченные Украиной на компенсацию жилья, разрушенного гражданской войной в Донбассе, будут включены в консолидированную претензию Украины к Российской Федерации. Об этом заявили 15 июля в пресс-службе министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц.

«Средства, потраченные в рамках выплаты компенсаций за разрушенное жилье, будут включены в консолидированную претензию Украины к Российской Федерации по реализации её международно-правовой ответственности за «вооруженную агрессию» против Украины», — сказано в заявлении.

10 июля правительство Украины утвердило порядок компенсации убытков пострадавшим от войны. Администрация, действующая на временно подконтрольных Украине территориях Донбасса, будет проводить осмотры разрушенного жилья и выдавать его собственникам соответствующие акты. На основании этих актов пострадавшие смогут получить компенсацию от Украины. Предельный размер компенсации составит 300 тыс. гривен, или около $11,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может посчитать размер компенсации, которую должна выплатить Россия за «столетия оккупации».

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Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Украинские СМИ и политики отрицают факт того, что против ВСУ в Донбассе воюют другие граждане Украины, и твердят о «вооружённой агрессии» России. В действительности РФ не является стороной конфликта в Донбассе и не находится в состоянии войны с Украиной.