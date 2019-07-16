Кейптаун, , 10:48 — REGNUM

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума заявил следствию о том, что обвинения в коррупции против него были «заговором», направленным на устранение его с политической арены, передает ВВС Africa.

В понедельник, 15 июля, он впервые появился на следствии, которое расследует обвинения в том, что он якобы руководил коррупционной сетью во время своего пребывания на посту президента.

Его сторонники поприветствовали его, когда он вошел в здание суда, сообщила телерадиокомпания.

Напомним, что 77-летний Зума был вынужден уйти в отставку с поста президента в феврале 2018 года. Заменил его тогдашний заместитель Сирилл Рамафоса, который пообещал бороться с коррупцией в Южной Африке. Рамафоса назвал девять лет пребывания Зумы на посту «потерянными».

Обвинения против Зумы сосредоточены на его отношениях со скандальной семьей Гупта, которую обвиняли во влиянии на назначения в кабинете министров и в выигрыше государственных тендеров за счет связей. Зума также был обвинен в получении взяток от логистической фирмы Bosasa, которой управляет семья Ватсонов. Все они отрицают предъявленные обвинения.

«Меня осудили так, якобы я король коррупционеров», — сказал Зума в ходе расследования, проведенного судьей Рэем Зондо.

«Я никогда ничего с ними не делал незаконно. Они просто оставались друзьями, так как же, как они и были друзьями для всех остальных», — сказал Зума о семье Гупта, добавив, что они также были друзьями бывших президентов Нельсона Манделы и Табо Мбеки.

Зума указал на то, что заговор против него формировался на протяжении десятилетий.