Исламабад, , 10:46 — REGNUM

Лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Шехбаз Шариф заявил, что подаст в суд на британскую еженедельную газету The Daily Mail за публикацию «сфабрикованной и вводящей в заблуждение» статьи.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, лидер оппозиции в нижней палате парламента на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» также пообещал привлечь к ответственности премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его помощника Шехзада Акбара, от имени которых, по мнению политика, и была опубликована статья.

Статья с расследованием, вышедшая в британской газете The Mail утверждает, что лидер оппозиции в пакистанском парламенте Шехбаз Шариф между 2005 и 2012 годом перевел 54 миллиона фунтов стерлингов на счета членов своей семьи из средств, выделенных Великобританией на помощь пострадавшим от землетрясения в Пакистане. Автор статьи, Дэвид Роуз, ссылаясь на пакистанских следователей и «секретный доклад» пришел к выводу об огромных масштабах коррупционных схем, созданных под началом Шехбаза Шарифа.