Петропавловск-Камчатский, , 10:45 — REGNUM

Глава Камчатки Владимир Илюхин заявил о начале реформирования правительства региона. Он введёт должность председателя правительства и станет приглашать управленцев из других регионов страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Должность председателя правительства, по замыслу Владимира Илюхина, будет не новой — этими полномочиями будет наделен первый вице-губернатор. Этот чиновник будет заниматься взаимодействием с муниципалитетами, вообще хозяйственными вопросами. А вопросы, связанные с федеральными площадками, станут исключительно прерогативой губернатора. Сейчас функции председателя правительства региона возложены на губернатора.

Также Владимир Илюхин намерен приглашать специалистов в правительство из других регионов страны. При этом главным условием для «варяга» он назвал уважительное отношение к Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Камчатки один за другим покинули ключевые министры. По запросу депутата Закдумы края Михаила Пучковского прокуратура проверяет, каким образом дочь первого вице-губернатора Ирины Унтиловой стала замминистра образования.

Эксперт ИА REGNUM доктор политических наук Илдус Ярулин счёл досрочную отставку Илюхина вполне возможной. На полуострове растет протестная активность, люди выходили на акции протеста весь 2018 год, продолжают выходить в 2019 году. Основным раздражителем для камчатцев является бездействие властей, в результате которого регион погружается в нищету, люди уезжают, особенно молодежь. Граждане не видят смысла в жизни на Камчатке, где провалены ключевые программы, такие, как строительство жилья, развитие сельского хозяйства, другие. Возмущает камчатцев и то, что на фоне обнищания народа власти региона ни в чем себе не отказывают: назначили себе гигантские региональные доплаты к пенсиям, а сам Владимир Илюхин только в командировках за три дня способен потратить годовой доход средней камчатской семьи, передвигаясь на VIP-авто и проживая в дорогих отелях.

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