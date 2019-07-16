Тбилиси, , 10:38 — REGNUM

МВД Грузии на основании определения суда задержало еще 4 участников массовых беспорядков, организованных в Тбилиси 20−21 июня.

По информации министерства, эти лица обвиняются в групповом насилии, нападении на полицейских, оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов с применением различных предметов и попытке вторжения в здание парламента штурмом.

В частности, К.Г., 1992 года рождения, отличался особенной агрессией по отношению к полиции, пытался отобрать у сотрудников полиции щиты, а также захватил одного из полицейских из кордона и затащил его в массу митинговавших у здания парламента лиц. В.Г., 1979 года рождения, наносил полицейским словесные и физические оскорбления и агрессивно пытался ворваться на территорию парламента. Он же 20 июня разместил в соцсетях снятое на проспекте Руставели видео, в котором забрасывает полицейских различными предметами и призывает остальных митингующих к штурму парламента. И.М., 1966 года рождения, избивал полицейских резиновой дубинкой и призывал окружающих к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Особенной агрессией по отношению к полицейским отличался М.Ф., 1997 года рождения, который также отбирал у них щиты и учинял физическую расправу над сотрудниками полиции.

Всего на данный момент в рамках расследования дела об организации массовых беспорядков и группового насилия в Тбилиси МВД Грузии к уголовной ответственности привлечено 9 человек, в том числе депутат парламента от «Национального движения» Никанор Мелия. Прокуратура потребовала у парламента приостановки депутатских полномочий Мелия, чтобы взять его под стражу, и хотя парламент требование прокуратуры удовлетворил, Тбилисский городской суд частично учел доводы защиты оппозиционного депутата и освободил его из зала суда под залог на сумму 30 тысяч лари с условием, что Мелия не будет покидать место проживания без уведомления и согласия следственного органа.

Расследование дела о событиях 20−21 июня в Тбилиси продолжается, и в МВД не исключают, что число лиц, привлеченных к ответственности по этому делу, возрастет.

Расследование ведется по статьям 225 (Организация группового насилия, руководство им илиучастие в нем) и 315 (Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии) УК Грузии. Сроки наказания по этим статьям колеблются от 4 до 20 лет.

Напомним, что поводом для беспорядков в Тбилиси стал приезд в столицу Грузии депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя МАП должен был вести здесь 26-ю сессию ассамблеи. Тот факт, что Гаврилов занял кресло председателя парламента Грузии, опротестовали депутаты от оппозиционных фракций, соратники экс-президента Саакашвили, которые сорвали заседание МАП и созвали митинг у здания парламента.

Делегации Межпарламентской ассамблеи православия покинули Тбилиси, но акция протеста под главным лозунгом «Россия — оккупант» продолжилась и к вечеру 20 июня переросла в попытку штурма парламента. На фоне обострения ситуации было принято решение о разгоне акции протеста, в ходе которого пострадали десятки сотрудников полиции и митингующих. С тех пор акции у здания парламента проводятся регулярно, начинаются в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью. С каждым днем ряды митингующих редеют, но организаторы акции не отступают и продолжают выдвигать властям свои требования, главным из которых является отставка главы МВД Георгия Гахарии.