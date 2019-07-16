Тегеран, , 13:42 — REGNUM

Глава судебной системы Ирана Ибрагим Раиси раскритиковал западные страны за их нежелание модифицировать ядерное оружие, заявив, что оно разрушает окружающую среду. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам политика, ядерное оружие представляет собой самую большую угрозу для окружающей среды Земли. «Имея ядерное оружие в своих индивидуальных интересах», США и страны ЕС ставят под угрозу флору и фауну нашей планеты. Ибрагим Раиси отметил, что сам факт наличия у передовых держав мира оружия массового поражения представляет опасность, а возможность его применения ставит под угрозу все человечество.

Глава судебной системы Ирана призвал Запад «не жадничать» и сокращать и модернизировать свой ядерный потенциал.