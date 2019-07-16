Тегеран, , 10:38 — REGNUM

Руководитель иранского отделения Красного Креста Али Асгар Пейванди заявил, что более 20 стран пожертвовали в общей сумме более 3 миллионов евро на помощь Ирану в восстановлении экономики после мартовских наводнений, однако санкции США не позволяют средствам поступить в иранскую казну. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам чиновника, «жесткие санкции» Вашингтона не позволяют населению затопленных провинций получить доступ к необходимой ему помощи. Али Асгар Пейванди отметил, что многие иранские счета по-прежнему заблокированы, и спустя 3 месяца помощь еще не попала в руки населения.

Али Асгар Пеиванди подчеркнул, что письма с жалобами на действия США были направлены в ООН и Международный комитет Красного креста, и Иран надеется, что выход из сложившейся ситуации будет найден в ближайшее время.

В марте-апреле во многих иранских провинциях произошли наводнения. Они были вызваны проливными дождями и последующим выходом рек из берегов. Затопленными оказались сотни населенных пунктов, а в зоне бедствия оказались сотни тысяч человек.