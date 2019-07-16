Тегеран, , 12:17 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с британским коллегой Джереми Хантом призвал правительство Великобритании немедленно освободить захваченный иранский танкер и заявил, что Иран будет экспортировать нефть, несмотря ни на что. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иранский министр также осудил санкции США в отношении экспорта иранской нефти и заявил, что они не являются препятствием для осуществления внешней торговли.

Касаясь темы захваченного иранского танкера, Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Европа, в том числе Великобритания, с неодобрением относилась к выходу США из СВПД и введению антииранских санкций, в связи с чем захват Лондоном иранского судна является нелогичным и возмутительным. «Евросоюз не должен этого спокойно принять», — заявил Зариф.

Раннее вооруженные силы Великобритании взяли штурмом иранский танкер у побережья Гибралтара, обвинив ИРИ в перевозках нефти в Сирии в обход санкций. Руководство Ирана резко осудило действия Великобритании.