Манама, , 12:02 — REGNUM

15 июля глава МИД Бахрейна призвал «пресечь враждебные действия Катара». Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данное заявление последовало за выпуском фильма о Бахрейне, который был снят катарской международной телекомпаний Al Jazeera.

Министр иностранных дел Бахрейна шейх Халид бин Ахмед аль-Халифа отметил: «Вышедшая в эфир программа Al Jazeera наполнена откровенной ложью и неточностями и представляет собой попытку государства-изгоя изобразить Королевство Бахрейн в невыгодном свете. Подобные работы — угроза безопасности и стабильности всего региона».

Министр добавил: «Нет сомнений в том, что эта страна является самой серьезной угрозой для Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в котором Катар постоянно пытается разжечь конфликт между странами и разделить братские народы».