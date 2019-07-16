Эр-Рияд, , 12:18 — REGNUM

15 июля король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провел встречу с бывшими премьер-министрами Ливана Наджибом Микати, Фуадом Синьора и Таммамом Салам. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данная встреча прошла в городе Джидда, Саудовская Аравия.

В ходе встречи были обсуждены меры по укреплению двусторонних отношений между государствами. Король Саудовской Аравии также подчеркнул заинтересованность Королевства в безопасности и стабильности Ливана и необходимости сохранения Ливана «в его арабской среде».

После встречи с Королем Салманом Наджиб Микати заявил о том, что Саудовская Аравия протянет «руку помощи Ливану». Фуад Синьора, в свою очередь, отметил, что Королевство всегда поддерживало его страну в различных аспектах.