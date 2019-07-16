Эр-Рияд, , 10:59 — REGNUM

15 июля представители военного министерства Королевства Саудовская Аравия сообщили о том, что им удалось перехватить беспилотник хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов в Йемене. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, главной целью беспилотника являлись гражданские районы Саудовской Аравии, среди них город на юго-западе страны Хамис Мушаит.

Система ПВО Саудовской Аравии также уничтожила другой беспилотник хуситов, нацеленный на гражданские объекты в стране. Беспилотники были запущены после того, как йеменская армия начала атаку по позициям хуситов в Хадже, чтобы восстановить контроль над военными объектами к востоку от района Харад.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравиии, и хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов.