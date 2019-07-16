Доха, , 10:32 — REGNUM

Катар начал сооружать новую морскую военную базу на северо-востоке страны. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, она будет функционировать в качестве штаб-квартиры береговой охраны Катара и играть ключевую роль в обеспечении безопасности страны.

База, площадь которой составит более 640 000 квадратных метров, была открыта премьер-министром Катара шейхом Абдаллой бен Насером бен Халифа Аль Тани. Генерал Абдель Азиз Абдулла аль-Ансари заявил: «Эта база обеспечит нашу безопасность на море, станет форпостом борьбы с нелегальной иммиграцией, проведения операций по поиску и спасению, а также обеспечения защиты стратегических морских объектов и нефтегазовых объектов».

Новая база станет ключевым элементом регионального сотрудничества между Катаром и другими государствами Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ), особенно Оманом и Кувейтом, чьи высшие военные чины также присутствовали на открытии базы.