Копенгаген, 16 июля 2019, 11:54 — REGNUM
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что нарушения со стороны Ирана «ядерной сделки» 2015 года создает серьезную угрозу миру и стабильности.
Глава ведомства в преддверии встречи министров иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе также отметил: «Такое поведение Ирана создаст угрозу не только для нас, но и для региона Ближнего и Среднего Востока». По мнению министра, в настоящее время европейским государствам крайне важно дать четкий сигнал Ирану с тем, чтобы страна выполняла взятые на себя обязательства и не превышала установленные границы по обогащению урана, — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).
Так называемая «ядерная сделка» была подписана Ираном и «шестеркой» (пять постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций и ЕС) в 2015 году и не привлекала внимания до мая 2018 года, когда президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из соглашения и о вводе дополнительных экономических санкций.