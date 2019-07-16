Белград, , 10:58 — REGNUM

«Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши национальные интересы, предотвратить серьёзные нарушения международного права, а также избежать политизации и криминализации профессиональной полицейской организации (Интерпола)», — заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович в своем интервью для сербского информационного агентства Танюг.

Он подчеркнул, что сербская сторона продолжит переговоры со странами-членами Интерпола с целью приведения неопровержимых аргументов, указывающих на то, что возможное присоединение так называемой Республики Косово к организации будет иметь серьёзные последствия для будущей работы Интерпола, а также появится риск компрометации конфиденциальных данных, которыми обменивается полиция.

Белград высказывает серьезные опасения в отношении сотрудников косовской полиции, многие из которых причастны к военным преступлениям.

По словам Стефановича, нельзя ожидать того, что люди, которые связаны с серьезными преступлениями в Косово, и Метохии и именно по этой причине находящиеся в базе Интерпола, будут действовать в соответствии с международными ордерами.

Он вновь предупредил, что возможное принятие Косово в организацию будет противоречить правилам Интерпола, то есть нарушит «Корейскую резолюцию», принятую Генеральной Ассамблеей Интерпола на встрече в Пекине в 2017 году, которая предусматривает, что только государства, являющиеся членами Наблюдателями в ООН могут стать членами Интерпола.