Белград, , 13:44 — REGNUM

Член президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в своём интервью для боснийского информационного издания Глас Српске утверждает, что миф о геноциде в Сребренице направлен на построение национальной независимости бошняков.

«Не существует этносов без мифологии. К этому я отношусь с пониманием. Теперь Европа требует от нас внести запрет на отрицание геноцида бошняков сербами. В чем смысл таких требований? А всё дело в том, что они не уверены в данном событии. Равно как они и не уверены в фактах, которые могут быть раскрыты», — добавляет Додик.

Он также подчеркнул, что, даже если бы геноцид и имел место быть, ни один разумный человек не поддержал бы подобное поведение ЕС.

«Теперь они пытаются посредством суда оказать политическое давление, чтобы навязать своё видение. Великобритания уже пыталась провозгласить сербов народом, который совершил геноцид, хотя сами сербы потеряли половину своего населения в прошлом столетии. Отдельные лица сербской национальности совершили ужасные преступления, однако Гаагский суд, так и не смог привести точное число пострадавших. И теперь они говорят нам, что мы должны что-то признать. Так не получится», — заявил член президиума БиГ.