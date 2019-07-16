Белград, , 10:51 — REGNUM

В Лондоне завершилась Конференция по защите свободы СМИ, в которой приняли участие представители правительств, неправительственных организаций, средств массовой информации и университетов из более чем ста стран. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич стал одним из двадцати представителей, подписавших документ об обязательстве защищать права средств массовой информации. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Мы присоединяемся к глобальной коалиции за свободу СМИ, и наши дипломаты станут частью международной контактной группы, чья задача будет состоять в анализе ситуации, происходящей в данной сфере. Мы считаем рассматриваемую тематику крайне важной. Это важно защищать и обеспечивать безопасность журналистов, в то время необходимо не допускать безнаказанности в отношении преступлений и угроз в адрес журналистов. И что еще более важно, это возможность на институциональном уровне как получать определенные консультативные заключения, так и помогать странам создавать определенную институциональную и законодательную базу для информационной системы», — сказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.