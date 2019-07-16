Берлин, , 10:21 — REGNUM

На данный момент Турция является главным покупателем производимого в Германии вооружения. В связи с одобрением санкций против Анкары немецкие политики призвали правительство прекратить поставки немецкого оружия, передает канал n-tv.

По данным министерства экономики, за первые четыре месяца 2019 года Турция получила вооружение на сумму €184,1 млн и занимает первое место в рейтинге партнеров Германии. Вероятно, в первую очередь Турция получает материалы для постройки шести подводных лодок типа 214, которые будут построены при содействии немецкого концерна ThyssenKrupp Marine Systems. Поставки в Турцию составили 60% от всех поставок немецкого вооружения в этом году.

Ряд депутатов бундестага от партий «Левые» и «Зеленые» призвал правительство Германии прекратить поставки оружия в Турцию.

«То, что федеральное правительство, несмотря на агрессивную турецкую политику в восточной части Средиземного моря против члена Европейского союза Кипра, поставляет оружие флоту Эрдогана, является в значительной мере безответственным, — заявила политик от партии «Левые» Севим Дагделен. — (…) Экспорт оружия авторитарному режиму Турции должен быть прекращен: как выдача лицензий, так и фактические поставки».

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании министров иностранных дел стран ЕС 15 июля было одобрено введение санкций против Турции. Основание — проведение Турцией работ по разведке месторождений углеводородов в шельфе Кипра. Турецкая сторона отвергает подобные обвинения.

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