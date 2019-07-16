Белград, , 10:43 — REGNUM

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, отвечая на вопрос журналиста о том, почему в Сербии заявляют, что в Сребренице был совершён геноцид, заявила, что, как премьер она ответственна за то, что предписано ей высшим законодательным органом, Народной скупщиной, издавшей Декларацию о признании виновных в преступлениях в Сребренице. Об этом сообщает сербское информационное агентство Танюг.

В декларации признаются военные преступления бойцов ЮНА, устроивших в 1995 году массовую расправу над жителями Сребреницы, большинство из которых являлись бошняками.

При этом, премьер-министр напомнила, что в Подринье было убито 3267 этнических сербов, за что «никто не понес ответственность и никто не выразил сожаление».

Брнабич также подчеркнула, что Сербия не прославляет военные преступления, не прибегает к ревизионизму и является единственной страной в регионе, которая сотрудничала по передаче всех обвиняемых в Гаагу.