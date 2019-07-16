Сараево, , 12:01 — REGNUM

Член президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Шефик Джаферович в интервью для боснийского новостного издания Кликс заявил, что в момент определения границ цель состояла в реинтеграции БиГ и ее включении в евроатлантическую систему, но на этом пути до сих существует множество преград и противостоящих сил, унаследовавших политический курс, который еще в 1990-е годы был направлен на подавление суверенитета Боснии и Герцеговины.

«Границы известны, и на сегодня они соблюдаются. Проблема заключается в том, что Республика Сербия требует от БиГ пересмотра границ путем обмена территориями до того, как будут заключены соглашения об известных границах. Никакого обмена территориями не произойдет. После заключения соглашения мы будем решать пограничные вопросы в интересах обеих сторон», — заявил Джаферович.

Он подчеркнул, что границы с Хорватией также хорошо известны, но Хорватия на сегодняшний день отказывается от подписанных главами республик Изетбеговичем и Туджманом документов.

«В настоящее время Хорватия оспаривает документы, подписанные между Изетбеговичем и Туджманом в качестве межгосударственного соглашения о границе, отказываясь ратифицировать его. Известно, что граница проходит по середине залива, что вершина полуострова Клек — это часть территории БиГ, и сегодня оспаривается то, что было подписано в 1999 году». Известно, что БиГ имеет право выходить в открытое море вне пределов Хорватии, что сейчас они пытаются отрицать», — добавил член Президиума БиГ.

Напомним, Глава Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что предложенное Сербией соглашение о демаркации должно быть принято.