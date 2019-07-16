16 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 10:04 — REGNUM





Поставка на прошлой неделе в Турцию российской авиацией зенитных ракетных комплексов С-400, которую в прямом эфире освещало подавляющее большинство турецких телеканалов, вызвала интерес и в Польше. Польская пресса и экспертное сообщество активно информировали и обсуждали это событие, вписывая его в широкий контекст треугольника Турция — Россия — США. Варшава внимательно наблюдает за действиями Анкары, которая проводит политику региональной сверхдержавы — с одной стороны, она не бьет все яйца в отношениях с американцами, с другой стороны, показывает, что и на переговорах с Вашингтоном можно твердо отстаивать свои позиции.

Польша часто жалуется на то, что ей досталась «неудачная география», поставившая республику между двумя «агрессорами» в лице Германии и России. Однако если посмотреть на Турцию, то можно сказать, что и ей с географией не сказать чтобы повезло, особенно с политической. Как отмечает польский журнал Polityka, это напрямую касается ее границ с Сирией и Ираком. «Во-первых, американский союзник взорвал иракское государство, что означало возвращение курдского вопроса, который, по мнению турок, угрожает стабильности их государства. Позже Анкара поссорилась с Вашингтоном, когда тот начал поддерживать курдов против Башара Асада в самой Сирии. Неожиданно Турция начала граничить с двумя квазинезависимыми курдскими образованиями на западе Ирака и на севере Сирии. Неожиданно выяснилось, сколько общих интересов в регионе у нее с Москвой». С появившимися сильными антиамериканскими настроениями в Турции, отмечает издание, вынужден считаться президент Реджеп Тайип Эрдоган, поэтому «есть много признаков того, что покупка С-400 у россиян — это не случайность, а начало продуманной стратегии».

При этом польская пресса напоминает, что Турция как член НАТО имеет право выбирать любое оружие. Но, как видно на практике, далеко у не каждого поставщика. Разворачивание С-400 может иметь серьезные последствия для Анкары. США официально начали процесс вывода Турции из работы по новым американским истребителям F-35. Вашингтон считает, что российская платформа будет представлять угрозу для них. Американцы боятся, что радар российского зенитного ракетного комплекса научится «видеть» и следить за их самолетами, чьи боевые качества перестанут быть сильной стороной. Издания отмечают, что Эрдоган называет подобное поведение США «кражей» и утверждает, что его страна уже заплатила 1,4 миллиарда долларов за 116 самолетов F-35, а получила на сегодня только две машины. Как считают некоторые эксперты, опасения американцев преувеличены. Некоторые даже предполагают, что давление Вашингтона является «неискренним и коммерчески мотивированным — США прячутся за опасность изучения россиянами F-35 лишь для того, чтобы Турция купила американские системы Patriot».

Действия Анкары «подвергают испытанию единство стран НАТО». Однако, как отмечает в интервью порталу Onet специалист по международному праву Павел Ковальский, введение санкций одним членом альянса против другого члена альянса не прописано в Североатлантическом договоре, который является основой НАТО. Чтобы в рамках альянса кого-либо «наказать», требуется вначале получить согласие всех участников на изменение договора. И «такой сценарий невозможен, потому что Анкара не пойдет на это». Единственный вариант — это исключение Турции из НАТО в соответствии с Венской конвенцией о международных договорах, подчеркивает эксперт, когда члены альянса совместно или по отдельности примут решение о том, что Анкара не соблюдает договоренности. И в этом случае «все подписавшие стороны должны согласиться с этим, за исключением государства, чья деятельность оценивается». Однако, заключает Ковальский, он не думает, что «Турция захочет покинуть альянс», к тому же «страна Эрдогана никогда не отказывалась от подачи заявки на вступление в Европейский союз».

В итоге получается, что Анкара, будучи в НАТО, собирается сотрудничать с Россией и маневрирует между Востоком и Западом. По мнению эксперта по безопасности Мачея Мильчановского, поэтому «трудно признать ее полноправным союзником», что «нехорошо для нас, потому что мы пытаемся поддерживать хорошие отношения с Турцией, но в то же время мы зависим от НАТО». Он считает, что «поведение Эрдогана сейчас напоминает то, как вела себя Украина при президенте Викторе Януковиче. Правда, Турция является гораздо более сильным государством, но мне кажется, что Эрдоган может просчитаться, тем более что турецкая экономика переживает все более серьезные проблемы». Сравнение турецкого президента с бывшим украинским заставляет вспомнить обстоятельства ухода Януковича, а именно то, что он был свергнут в результате заговора, в котором принимали участие некоторые западные страны. Вот и на польских форумах высказывается версия, что американцы не успокоятся и попытаются убрать Эрдогана.

Вместе с тем определенные уроки Турция преподает и Польше. Сотрудничество Анкары как члена НАТО и Москвы разрушает тезис о «российской угрозе», который Варшава в последние годы активно эксплуатировала, требуя от альянса в целом и США в частности все нового и нового укрепления восточного фланга НАТО. Помимо того, Турция опровергает польский миф политики исторический памяти, в соответствии с которым с Россией могут нормально вести дела лишь те страны, которые от нее так не пострадали, как Польша. Но ведь и турки в бытность Османской империи и Турецкой республики немало враждовали как с Российской империей, так и Советским Союзом. Однако сегодня они находят общий язык, что показывает: история вовсе не обязана быть гирей на ногах, когда плаваешь в море геополитики. Это первое.

Второе связано с избранной польской правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) односторонней ориентацией в сфере безопасности на Вашингтон. Если Польша, как утверждает польский американист Збигнев Левицкий, «является самым дружественным государством в Европе для США и Трампа», производит «серьезные закупки оружия и газа» у американцев, о «таком партнере стоит заботиться», это расширяет возможности внешнеполитического маневра для Варшавы или нет? Похоже, что второе. Польша заключает многомиллиардные контракты с американскими военно-промышленными концернами. Что случится в том случае, если Варшава решит диверсифицировать свои закупки вооружений, например, захочет что-то купить у европейских компаний, не говоря уже о российских? Вашингтон вряд ли посмотрит на это благосклонно.