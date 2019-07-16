Приштина, , 11:51 — REGNUM

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что надеется, что своим визитом в Белград французский президент положит конец играм с пошлиной, установленной Приштиной на товары сербского и боснийского происхождения, и даст гарантии того, что она будет отменена.

«Никто не сможет убедить меня в том, что Западная Европа, в которой Франция является одним из лидеров, и США не могли за эти восемь месяцев (пошлина 100% была установлена в ноябре 2018 года, прим. переводчика) обязать Рамуша Харадиная (премьер Косово, прим. переводчика) отменить это постыдное административное постановление», — заявил глава МИД Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», глава сербского МИДа назвал визит Макрона одним из важнейших визитов иностранных представителей в Сербию за последние 10 лет и заявил, что Белград связывает с ним большие надежды.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Сербию 15 июля. Лидеры Франции и Сербии подписали около 20 соглашений об экономическом сотрудничестве и пять соглашений о сотрудничестве в сфере вооружений.