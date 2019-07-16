Москва, , 10:25 — REGNUM

В Москве 25 окружных избирательных комиссий (ОИК) уже завершили регистрацию кандидатов в депутаты Московской городской думы, рассмотрев все представленные документы, сообщила журналистам 16 июля пресс-служба Мосгоризбиркома.

В настоящий момент выдвинуто 426 депутатов. Представили документы на регистрацию — 290, из которых зарегистрировано 216.

«Сняли свою кандидатуру, утратили статус: 136. Отказано: 27», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, сегодня, 16 июля, 20 окружных избирательных комиссий рассмотрят документы 47 кандидатов.

Ранее в Мосгоризбиркоме заявили о манипуляциях со стороны некоторых кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в свою очередь, заявила об отсутствии претензий к МГИК.