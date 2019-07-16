Приштина, , 11:28 — REGNUM

Глава комитета по Косово в парламенте Сербии Милован Дречун обвинил болгарскую разведку в дестабилизации ситуации в регионе.

Албанское новостное агентство «Telegrafi» назвало заявление сербского политика скандальным, и отметило, что представители Белграда достаточно часто позволяют себе высказываться в подобном роде в последние десять лет.

Дречун заявил, что два месяца назад в Скопье была перебазирована мощная разведгруппа, которая скрывается на крупной фабрике по производству западноевропейских автомобилей.

По словам Дречуна, задачей группы является предотвращение достижения компромисса между Белградом и Приштиной. В группу входят представители Болгарии, Северной Македонии, Германии и Албании.

«В нескольких соседних государствах проходят мощные кампании по предотвращению нахождения Белградом и Приштиной компромиссного решения. Скопье превращается в крупный разведцентр сил, ведущих работу против государственных интересов Сербии», — заявил Дречун.

«Любое компромиссное решение станет ключевой стабилизирующей опорой для региона. Отсутствие компромисса между Белградом и Приштиной провоцирует новые столкновения в регионе и создание Великой Албании», — отметил Дречун.